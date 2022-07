Oggi 13 luglio, Sant’Enrico imperatore | Si adopera tantissimo per arricchire la Santa Messa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Santo imperatore e modello di rettitudine nel compito di governare. Per questo, la Chiesa l’ha santificato. Si adopera, insieme alla moglie Santa Cunegonda, per rinnovare la vita della Chiesa e diffondere la fede di Cristo in tutta l’Europa. E’ patrono delle teste coronate. Mosso da zelo missionario, istituisce molte sedi episcopali e fonda monasteri. 13 L'articolo Oggi 13 luglio, Sant’Enrico imperatore Si adopera tantissimo per arricchire la Santa Messa proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 13 luglio 2022) Santoe modello di rettitudine nel compito di governare. Per questo, la Chiesa l’ha santificato. Si, insieme alla moglieCunegonda, per rinnovare la vita della Chiesa e diffondere la fede di Cristo in tutta l’Europa. E’ patrono delle teste coronate. Mosso da zelo missionario, istituisce molte sedi episcopali e fonda monasteri. 13 L'articolo13Siperlaproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, non si accetteranno contropartite dalla @juventusfc per #Zaniolo. In caso di ces… - DiMarzio : #Calciomercato I Federico #Bernardeschi ha accettato l'offerta del @TorontoFC: chiusura a breve - DiMarzio : #Calciomercato @sscnapoli I Per la difesa c'è l'ok di Francesco #Acerbi. In attacco potrebbe arrivare #Simeone: la… - KattInForma : Oggi 13 luglio, Sant’Enrico imperatore | Si adopera tantissimo per arricchire la Santa Messa - cercoiltuovolto : don Franco Mastrolonardo – Commento al Vangelo di oggi – 13 Luglio 2022 -