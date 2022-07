Occhi in estate | dai raggi ultravioletti alla luce blu | come proteggersi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È importante prestare attenzione all’apparato visivo anche in, perché in questa stagione aumentano le ore di, si vive di più all’aria aperta e fa più caldo. Detto che in generale è fondamentale fare un controllo regolare dall’oculista.in: fattori di rischio Innanzitutto in, è importante l’igiene oculare. Il caldo, la polvere, il contatto con il mare sono fattori che possono facilitare le infezioni. In particolare le congiuntiviti o le cheratiti. Quindi, occorre particolare attenzione da parte dei bambini in spiaggia e dei portatori di lenti a contatto, in questo senso va ricordato di lavarsi spesso le mani col sapone e di controllare lo stato delle lenti ogni mattina. Inoltre, quando le giornate sono particolarmente asciutte e ventose, è bene usare frequentemente le ...