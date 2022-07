Nuovo stadio Cagliari, Signorelli: «Ecco quando partiranno i lavori» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stefano Signorelli, delegato per le questioni stadio del Cagliari, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport Stefano Signorelli, delegato per le questioni stadio del Cagliari, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: INIZIO lavori – «Nell’estate 2023 previsto il via ai lavori. Struttura pronta in 25 mesi» ci sarà il bando internazionale da novanta giorni quindi intorno a fine aprile, se dovessimo vincere noi la gara, potremmo avere in mano l’autorizzazione per iniziare i lavori». DEMOLIZIONE SANT’ELIA – «Calendario alla mano, al termine della prossima stagione, tra maggio e giugno 2023, se tutto filasse liscio, potremmo iniziare con la prima fase che prevede la demolizione del Sant’Elia per poi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stefano, delegato per le questionidel, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport Stefano, delegato per le questionidel, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: INIZIO– «Nell’estate 2023 previsto il via ai. Struttura pronta in 25 mesi» ci sarà il bando internazionale da novanta giorni quindi intorno a fine aprile, se dovessimo vincere noi la gara, potremmo avere in mano l’autorizzazione per iniziare i». DEMOLIZIONE SANT’ELIA – «Calendario alla mano, al termine della prossima stagione, tra maggio e giugno 2023, se tutto filasse liscio, potremmo iniziare con la prima fase che prevede la demolizione del Sant’Elia per poi ...

