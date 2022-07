Nuovo ospedale Tiburtino, definito il progetto: 347 posti letto e otto sale per servire anche la Capitale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato già da qualche settimana hanno presentato in via ufficiale la progettazione partecipata del Nuovo ospedale Tiburtino – NOT. progetto definito La fase progettuale del Nuovo ospedale Tiburtino, dunque, va avanti con grande celerità, a quanto si apprende dai recenti comunicati. Per il Nuovo ospedale Tiburtino è stato definito il progetto che sorgerà tra Tivoli e Guodionia e dovrà garantire una certa affluenza se vuole venire incontro al suo obiettivo principale: decongestionare gli altri nosocomi ed offrire una possibilità in più alla popolazione. Un investimento di 205 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato già da qualche settimana hanno presentato in via ufficiale la progettazione partecipata del– NOT.La fase progettuale del, dunque, va avanti con grande celerità, a quanto si apprende dai recenti comunicati. Per ilè statoilche sorgerà tra Tivoli e Guodionia e dovrà garantire una certa affluenza se vuole venire incontro al suo obiettivo principale: decongestionare gli altri nosocomi ed offrire una possibilità in più alla popolazione. Un investimento di 205 ...

