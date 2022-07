NUOVE TERRE: 10° edizione dal 22 luglio al 25 agosto (Di mercoledì 13 luglio 2022) In occasione del decennale, NUOVE TERRE moltiplica per due eventi e paesi. Alle location storiche di Framura, Bonassola, Deiva Marina, Moneglia e Sestri Levante. Tutte affacciate sulle scogliere e le spiagge della riviera. Si aggiungono Brugnato, Levanto, Carro, Sesta Godano e Varese Ligure. NUOVE TERRE: 19 eventi in calendario e 10 comuni coinvolti tra terra e mare Territori che hanno scelto di condividere l’iniziativa di Officine Papage con il desiderio di costruire grazie all’arte un ponte tra costa ed entroterra. Il risultato ottenuto oggi sancisce la riuscita della grande scommessa lanciata dieci anni fa. Dalla compagnia diretta da Marco Pasquinucci (direttore artistico) e Annastella Giannelli (direttrice organizzativa). Portare in rassegna estiva il meglio del nuovo teatro italiano Di solito chiuso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) In occasione del decennale,moltiplica per due eventi e paesi. Alle location storiche di Framura, Bonassola, Deiva Marina, Moneglia e Sestri Levante. Tutte affacciate sulle scogliere e le spiagge della riviera. Si aggiungono Brugnato, Levanto, Carro, Sesta Godano e Varese Ligure.: 19 eventi in calendario e 10 comuni coinvolti tra terra e mare Territori che hanno scelto di condividere l’iniziativa di Officine Papage con il desiderio di costruire grazie all’arte un ponte tra costa ed entroterra. Il risultato ottenuto oggi sancisce la riuscita della grande scommessa lanciata dieci anni fa. Dalla compagnia diretta da Marco Pasquinucci (direttore artistico) e Annastella Giannelli (direttrice organizzativa). Portare in rassegna estiva il meglio del nuovo teatro italiano Di solito chiuso ...

Pubblicità

GazzettadellaSp : Officine Papage presenta Nuove Terre. Le Arti della Scena - Tagota14 : RT @Mattia_pascal85: 'Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.' (Marcel Proust) #Vent… - VentagliP : RT @Mattia_pascal85: 'Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.' (Marcel Proust) #Vent… - Mattia_pascal85 : 'Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.' (Marcel Proust) #VentagliDiParole - Fata_Turch : @lauraluciacarme @Amaccagno66Anna @federicofubini Certo. Possiede un terzo delle terre emerse , per lo più sottosv… -