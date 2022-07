Nuove linee guida Ue su transito merci per Kaliningrad

Pubblicità

La Commissione europea ha pubblicato oggi una nuova "guidance" per gli Stati membri dell'Ue sull'applicazione delle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Leguida sono destinate in particolare a chiarire come le autorità lituane devono applicare i controlli sull'attuazione delle sanzioni al trasporto di merci e beni essenziali dalla exclave ...... come ribadito anche dalleguida inviate alle Regioni dal generale Tommaso Petroni, a capo ...in campo che ci consentirà di definire i percorsi migliori per dare seguito a quelle che sono le...