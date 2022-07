Non sono Mo: la verità brutale del campione, «a Londra da schiavo» (Di mercoledì 13 luglio 2022) «La verità è che non sono chi pensiate io sia. La maggior parte delle persone mi conosce come Mo Farah, ma non è il mio nome o non è la L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Laè che nonchi pensiate io sia. La maggior parte delle persone mi conosce come Mo Farah, ma non è il mio nome o non è la L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, un livello che non si raggiungeva dal… - marcotravaglio : Non ci sono parole, ma solo parolacce, per commentare i ricatti tentati da Draghi e dalle sue cheerleader per tratt… - GiorgiaLo92 : Concordo con un giornalista che ha scritto che tutta questa amicizia tra ilar1 e il calvo non c’era.. evidentemente… - PoliSacramento1 : @ilPellicano_ Io sono del centro, ma #Pescara, non so perché, è considerata sud. Resta il fatto che questo tweet co… -