Non sarà facile puntare ancora su Miretti: ecco il nuovo campione sudamericano (Video) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il centrocampista Fabio Miretti ha dimostrato di essere uno dei più interessanti della Juve, ma nonostante questo non tutti sono convinti. La Juventus ha sempre potuto contare su un settore giovanile davvero molto importante, tanto è vero che di recente ha saputo lanciare un ragazzo davvero molto interessante come Fabio Miretti, con il giovane centrocampista che però potrebbe essere sacrificato per poter arrivare a un ragazzo all'argentino davvero molto interessante. LaPresseLa Juventus dovrà rinnovarsi in maniera sempre più importante per la prossima stagione, in particolar modo perché i bianconeri dovranno in tutti i modi cercare di lottare ancora una volta per uno Scudetto che ormai da troppo tempo non fa più parte dei pensieri bianconeri, con il centrocampo che dovrà essere rinforzato in maniera davvero solida. La crescita ...

