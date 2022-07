Non è vero che secondo il New York Times il Ceo di Pfizer vuole ricostruire le Georgia Guidestones (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’11 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo del New York Times intitolato “Pfizer’s CEO Vows To Re-Build The ‘Iconic’ Georgia Guidestones” (in italiano, “Il Ceo di Pfizer giura di ricostruire le iconiche Georgia Guidestones”). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge che questa sarebbe la prova che il Ceo della casa farmaceutica statunitense Pfizer, Albert Bourla, si sarebbe impegnato a ricostruire le Georgia Guidestones, un monumento che era situato dal 1980 nella contea di Elbert, in Georgia (Stati Uniti), e che è stato distrutto lo scorso ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’11 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto articolo del Newintitolato “’s CEO Vows To Re-Build The ‘Iconic’” (in italiano, “Il Ceo digiura dile iconiche”). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge che questa sarebbe la prova che il Ceo della casa farmaceutica statunitense, Albert Bourla, si sarebbe impegnato ale, un monumento che era situato dal 1980 nella contea di Elbert, in(Stati Uniti), e che è stato distrutto lo scorso ...

