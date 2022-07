“Non competitivo”: Juventus, la bordata a de Ligt fa gongolare i tifosi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Critiche per la scelta di de Ligt sono arrivate da un ex difensore ricordato come uno tra i più forti: bordata pure alla Juventus La Juventus e Matthijs de Ligt salvo sorprese si diranno addio nel corso dell’estate. Forse già nei prossimi giorni, con il Bayern Monaco disposto a realizzare l’affondo per portare il difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Critiche per la scelta di desono arrivate da un ex difensore ricordato come uno tra i più forti:pure allaLae Matthijs desalvo sorprese si diranno addio nel corso dell’estate. Forse già nei prossimi giorni, con il Bayern Monaco disposto a realizzare l’affondo per portare il difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

WeAreTennisITA : ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice m… - rujj98 : @ricardorubio44 Insomma, il Barça ereditato da Laporta era sull'orlo della bancarotta e tutto fuorché competitivo.… - GiuliaCortese1 : RT @WeAreTennisITA: ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice mi ba… - Hiddencatch : RT @WeAreTennisITA: ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice mi ba… - ChuckieeTheDoll : @m_cello84 Mi sto documentando per cominciare a scrivere un decreto legislativo, non vivo un ambiente competitivo m… -