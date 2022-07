“Noi tassisti monrealesi delusi da politica ed istituzioni” (Di mercoledì 13 luglio 2022) MONREALE – Si allungano i tempi per un confronto (l’ennesimo) tra i comuni di Palermo e Monreale per dirimere la questione che vede i tassisti monrealesi subire una forma di discriminazione da parte dei colleghi palermitani. Una discriminazione riportata nero su bianco anche dall’AGCM. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un provvedimento ha dichiarato come i tassisti monrealesi subiscano una disparità di trattamento. Non vengono autorizzati a svolgere il servizio all’interno dell’Area Metropolitana, a tutto vantaggio dei tassisti del Comune di Palermo, che invece effettuano il servizio a favore dell’utenza turistica che segue il c.d. “percorso Arabo-Normanno” anche nel territorio comunale di Monreale. “Abbiamo dato tutto in mano ad un legale, ma si attende che a Palermo si insedi la ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 13 luglio 2022) MONREALE – Si allungano i tempi per un confronto (l’ennesimo) tra i comuni di Palermo e Monreale per dirimere la questione che vede isubire una forma di discriminazione da parte dei colleghi palermitani. Una discriminazione riportata nero su bianco anche dall’AGCM. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un provvedimento ha dichiarato come isubiscano una disparità di trattamento. Non vengono autorizzati a svolgere il servizio all’interno dell’Area Metropolitana, a tutto vantaggio deidel Comune di Palermo, che invece effettuano il servizio a favore dell’utenza turistica che segue il c.d. “percorso Arabo-Normanno” anche nel territorio comunale di Monreale. “Abbiamo dato tutto in mano ad un legale, ma si attende che a Palermo si insedi la ...

