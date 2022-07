Noemi, con quel bikini ha incantato tutti | Fisico al top (Di mercoledì 13 luglio 2022) I fan di Noemi si sono ritrovati senza fiato davanti alla foto della loro beniamina: avete visto che Fisico con quel bikini? Guardate con attenzione. La celebre artista è ormai diventata nota non solo per la voce unica ma anche per la sua proverbiale bellezza. Ma avete visto come si è mostrata questa volta? Con L'articolo Noemi, con quel bikini ha incantato tutti Fisico al top chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 13 luglio 2022) I fan disi sono ritrovati senza fiato davanti alla foto della loro beniamina: avete visto checon? Guardate con attenzione. La celebre artista è ormai diventata nota non solo per la voce unica ma anche per la sua proverbiale bellezza. Ma avete visto come si è mostrata questa volta? Con L'articolo, conhaal top chemusica.it.

Pubblicità

Profumata17 : RT @Nokonoki2: I romani quando vedranno passeggiare per le strade di Roma Totti con noemi #ilary #totti - NoemiAddicted : RT @federicapaparo: Lo speciale con Noemi su RaiDue ciò che meritavo per finire questa giornata ?? - OrionChaos : RT @Nokonoki2: I romani quando vedranno passeggiare per le strade di Roma Totti con noemi #ilary #totti - woopanbauletto : + pensare a loro per sentirmi improvvisamente meglio e il pensiero di avere come obiettivo quello di rivederli l’an… - itsnameuy : RT @Nokonoki2: I romani quando vedranno passeggiare per le strade di Roma Totti con noemi #ilary #totti -