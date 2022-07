Noemi Bocchi, le parole dell’ex marito Mario Caucci: Totti ha tutta la mia comprensione, è il mio salvatore” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pare che ci sia una sola persona in Italia che sia felice della rottura tra ilari basi e Francesco Totti, e questa persona è l’ex marito di Noemi Bocchi. Lei, ormai lo sanno pure le pietre, è la statua di cera ispirata a Ilary Blasi che avrebbe catturato il cuore del Pupone. La 34enne romana fino a poco tempo fa era sposata con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli calcio, che in una recente intervista si definì tutt’altro che distrutto per il flirt (ancora non confermato) tra la Bocchi e Totti. Le sue parole potrebbero essere totalmente smentite dai fatti o rivelarsi, un giorno, la pesante profezia sul futuro dell’ex capitano della Roma. Solo i fatti ce lo diranno. Mario ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pare che ci sia una sola persona in Italia che sia felice della rottura tra ilari basi e Francesco, e questa persona è l’exdi. Lei, ormai lo sanno pure le pietre, è la statua di cera ispirata a Ilary Blasi che avrebbe catturato il cuore del Pupone. La 34enne romana fino a poco tempo fa era sposata con, imprenditore e team manager del Tivoli calcio, che in una recente intervista si definì tutt’altro che distrutto per il flirt (ancora non confermato) tra la. Le suepotrebbero essere totalmente smentite dai fatti o rivelarsi, un giorno, la pesante profezia sul futurocapitano della Roma. Solo i fatti ce lo diranno....

