Noemi Bocchi, la Lamborghini di Totti sotto casa e il cognome sparito dal campanello (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi tutti vogliono sapere chi sia. Noemi Bocchi è da tempo sulla bocca di tutti. La donna che ha rubato il cuore del pupone e ha messo fine al matrimonio da sogno della coppia è ormai da mesi sotto i riflettori del gossip. La sua vita è stata stravolta da quando a febbraio, per la prima volta, il suo nome uscì per la prima volta su Dagospia. Mesi movimentati in cui il flirt con Francesco Totti si è fatto segreto per tutelare i figli dell’ex capitano giallorosso e per cercare di distogliere l’attenzione dal loro rapporto. Ma, adesso, dopo i comunicati congiunti di Ilary Blasi e di Totti trapelano nuove indiscrezioni sul loro rapporto in questi mesi vissuti lontano dall’occhio del ciclone. Il cognome sul citofono Secondo ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con la separazione tra Francescoe Ilary Blasi tutti vogliono sapere chi sia.è da tempo sulla bocca di tutti. La donna che ha rubato il cuore del pupone e ha messo fine al matrimonio da sogno della coppia è ormai da mesii riflettori del gossip. La sua vita è stata stravolta da quando a febbraio, per la prima volta, il suo nome uscì per la prima volta su Dagospia. Mesi movimentati in cui il flirt con Francescosi è fatto segreto per tutelare i figli dell’ex capitano giallorosso e per cercare di distogliere l’attenzione dal loro rapporto. Ma, adesso, dopo i comunicati congiunti di Ilary Blasi e ditrapelano nuove indiscrezioni sul loro rapporto in questi mesi vissuti lontano dall’occhio del ciclone. Ilsul citofono Secondo ...

