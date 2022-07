Nocera Inferiore, Villani (M5S): “Ecco la risposta del ministero all’interrogazione sulla sicurezza” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Grazie al mio impegno e al duro lavoro profuso sul caso dell’emergenza sicurezza e criminalità a Nocera Inferiore, sono molto soddisfatta di poter annunciare controlli più serrati e maggiori tutele per il nostro territorio:il ministero dell’Interno, in risposta alla mia interrogazione n.4-11930 ha garantito più presidi, con 24 unità in più in azione sul territorio salernitano, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e nuove misure per contrastare la diffusione dell’illegalità e dello spaccio nelle nostre città. Un primo risultato importante che ci fa dormire sonni più tranquilli” così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani illustra la risposta a firma del Sottosegretario Nicola Molteni, alla sua interrogazione al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Grazie al mio impegno e al duro lavoro profuso sul caso dell’emergenzae criminalità a, sono molto soddisfatta di poter annunciare controlli più serrati e maggiori tutele per il nostro territorio:ildell’Interno, inalla mia interrogazione n.4-11930 ha garantito più presidi, con 24 unità in più in azione sul territorio salernitano, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e nuove misure per contrastare la diffusione dell’illegalità e dello spaccio nelle nostre città. Un primo risultato importante che ci fa dormire sonni più tranquilli” così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginiaillustra laa firma del Sottosegretario Nicola Molteni, alla sua interrogazione al ...

