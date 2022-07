No! Il Tribunale di Firenze non ha confermato che i vaccini anti Covid modifichino il DNA (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Firenze, emanata storica sentenza sui sieri» titola Radio Radio affermando, attraverso un virgolettato attribuito all’avvocato Holzeisen, che si sarebbe accertato giuridicamente il rischio per il genoma umano. Di che cosa parliamo? Dei vaccini anti Covid-19. Non c’è solo l’emittente radiofonica, anche altri siti seguono la scia della fantomatica sentenza del Tribunale di Firenze che, di fatto, non esiste. Quello firmato dal giudice, in realtà, è un decreto. Per chi ha fretta Il Tribunale di Firenze non ha emanato una sentenza che dichiara i vaccini anti Covid-19 pericolosi per la salute. Si tratta di un decreto che rimanda a una prossima udienza in aula. Il decreto non dimostra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) «, emanata storica sentenza sui sieri» titola Radio Radio affermando, attraverso un virgolettato attribuito all’avvocato Holzeisen, che si sarebbe accertato giuridicamente il rischio per il genoma umano. Di che cosa parliamo? Dei-19. Non c’è solo l’emittente radiofonica, anche altri siti seguono la scia della fantomatica sentenza deldiche, di fatto, non esiste. Quello firmato dal giudice, in realtà, è un decreto. Per chi ha fretta Ildinon ha emanato una sentenza che dichiara i-19 pericolosi per la salute. Si tratta di un decreto che rimanda a una prossima udienza in aula. Il decreto non dimostra ...

