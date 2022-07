Nino Frassica nuova voce narrante de Il Collegio

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 13 luglio 2022)Ilcambia. A narrare la settima edizione del docureality di Rai 2 ci sarà. L’attore siciliano subentra a Giancarlo Magalli. Dopo l’uscita di scena della “storica” professoressa Petolicchio, dunque, un altro illustre abbandono caratterizza Il7. Magalli è stato infattiin cinque edizioni su sei (nel 2019 fu sostituito con Eric Alexander e Simona Ventura); dalla prossima cederà spazio a, che il pubblico ritroverà, dal 2 ottobre, anche a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Anche in questaedizione, lunga otto puntate in prima serata dal 27 settembre, i protagonisti dovranno dire addio a smartphone e computer per immergersi ...