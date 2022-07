(Di mercoledì 13 luglio 2022) La multinazionale giapponese ha deciso, dopo oltre 60 anni in cui ha prodotto tra i più noti modelli di apparecchio fotografici con mirino, di concentrarsi solo sul settore delle mirrorless

Reflex fin dal 1959è attiva nella produzione di strumento ottici fin dal 1917, anche se il nome attuale risale al 1946. È del 1959 laF, il primo modello reflex nel formato a pellicola ...L'abbandono del mercato delle SLR potrebbe essere graduale econtinuerà a produrre e distribuire i modelli già disponibili, solo che potrebbe non svilupparne altri.Z 30: tutti i prezzi ... Nikon abbandona la produzione di fotocamere reflex All’inizio di questo mese l’azienda ha annunciato il rilascio del firmware 2.10 per la fotocamera mirrorless di punta a pieno formato, la Nikon Z 9. A riferirlo è Nikkei Asia affermando che Nikon si r ...In sole tre righe di comunicato stampa da Nikkei Asia, apprendiamo che il marchio Nikon si ritirerà dal mercato delle fotocamere reflex. Il produttore segue le decisioni già prese da Canon a dicembre ...