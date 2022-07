Niente Serie A per Joao Pedro: accordo trovato col nuovo club (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come riporta Tuttomercatoweb Il Fenerbahce ha raggiunto l’accordo con il Cagliari per l’acquisto di Joao Pedro. Le due società hanno trovato un accordo sulla base di 6.5 milioni di euro più bonus. Venerdì gli agenti dell’attaccante italo-brasiliano sono attesi in Turchia, per discutere assieme al presidente dei dettagli finali. Per Joao Pedro pronto un contratto triennale in Turchia. Joao Pedro Fenerbahce Non se l’è sentita di scendere in Serie B l’attaccante della nazionale italiana, infatti, vedendo la resa negli ultimi campionati, non gli sarebbe spettata. Infatti dopo la retrocessione della scorsa stagione, Joao Pedro è pronto a lasciare il Cagliari e l’Italia. Al ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come riporta Tuttomercatoweb Il Fenerbahce ha raggiunto l’con il Cagliari per l’acquisto di. Le due società hannounsulla base di 6.5 milioni di euro più bonus. Venerdì gli agenti dell’attaccante italo-brasiliano sono attesi in Turchia, per discutere assieme al presidente dei dettagli finali. Perpronto un contratto triennale in Turchia.Fenerbahce Non se l’è sentita di scendere inB l’attaccante della nazionale italiana, infatti, vedendo la resa negli ultimi campionati, non gli sarebbe spettata. Infatti dopo la retrocessione della scorsa stagione,è pronto a lasciare il Cagliari e l’Italia. Al ...

