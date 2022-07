Niccolò Ciatti, il ceceno è scappato. La fuga dopo la condanna a 15 anni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era quello che temeva il papà, e infatti è successo. Rassoul Bissoultanov , il ceceno 29enne condannato a 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò Ciatti , è scappato. Il giovane, condannato per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era quello che temeva il papà, e infatti è successo. Rassoul Bissoultanov , il29enneto a 15di reclusione per la morte di, è. Il giovane,to per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Probabile nuova #fuga di Rassul #Bissultanov ,ceceno condannato a 15anni in Spagna per l'uccisione a calci del giovane f… - LaStampa : Omicidio di Niccolò Ciatti: in fuga il ceceno Rassoul Bissoultanov condannato a 15 anni - LaStampa : Omicidio di Niccolò Ciatti: in fuga il ceceno Rassoul Bissoultanov condannato a 15 anni - iltirreno : Omicidio di Niccolò Ciatti, il killer non si trova. Il legale della famiglia di Niccolò: 'Una cronaca annunciata, è… -