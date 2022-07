Niccolò Ciatti, Bissoultanov non si presenta all’udienza di carcerazione, emesso mandato di cattura internazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a quindici anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti, non si è presentato stamattina all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona. Lo confermano fonti giuridiche. L’uomo, accusato di aver colpito con un calcio alla testa il ventunenne di Scandicci la notte tra l’11 e il 12 agosto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul, il ceceno condannato in Spagna a quindici anni per l’omicidio di, non si èto stamattinaper laal Tribunale Provinciale di Girona. Lo confermano fonti giuridiche. L’uomo, accusato di aver colpito con un calcio alla testa il ventunenne di Scandicci la notte tra l’11 e il 12 agosto L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : Niccolò Ciatti, scappato Rassoul Bissoultanov. Condannato a 15 anni ma è irreperibile - PaoloCond : Ogni sensibilità è individuale, e quindi risparmiatemi gli “e questo? E quello?”. La fuga dell’assassino di Niccolò… - Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - repubblica : RT @giusmo1: Omicidio Ciatti, 'Bissoultanov è scappato'. La Spagna emette un mandato di cattura internazionale. L'amarezza del babbo di Nic… - GerardoDAmico : Prima la sentenza ridicola, 15 anni di carcere per l’omicidio volontario e senza senso di Niccolò Ciatti e l’assolu… -