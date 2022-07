Nazionale femminile, Gama verso l’Islanda: “Errare è umano, importante non perseverare” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Errare è umano, ma bisogna evitare che diventi perseveranza”. Sara Gama, ai microfoni di Sky Sport, indica la via alle proprie compagne di Nazionale per riprendere subito il giusto percorso nelle prossime due sfide degli Europei di calcio femminile. A partire dalla partita di domani contro l’Islanda: “Hanno giocatrici importanti, dobbiamo scendere in campo convinte in quello che si fa nei contrasti: quando ci sono squadre di questo livello è così che bisogna approcciare. Dobbiamo esprimere le nostre qualità e concentrarci su quello che facciamo noi, correggendo molto degli errori fatti soprattutto nell’atteggiamento. Domani bisogna avere fiducia in noi stesse”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) “, ma bisogna evitare che diventi perseveranza”. Sara, ai microfoni di Sky Sport, indica la via alle proprie compagne diper riprendere subito il giusto percorso nelle prossime due sfide degli Europei di calcio. A partire dalla partita di domani contro: “Hanno giocatrici importanti, dobbiamo scendere in campo convinte in quello che si fa nei contrasti: quando ci sono squadre di questo livello è così che bisogna approcciare. Dobbiamo esprimere le nostre qualità e concentrarci su quello che facciamo noi, correggendo molto degli errori fatti soprattutto nell’atteggiamento. Domani bisogna avere fiducia in noi stesse”. SportFace.

Pubblicità

RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - Raiofficialnews : Dieci ritratti personali di dieci protagoniste della Nazionale azzurra, per raccontare la storia di un movimento se… - AzzurreFIGC : La #FIGC apre ai tifosi le porte di ???????? ?????????????? ???? A #Manchester in occasione delle tre gare in programma delle… - Luipez4 : @SkySport Troppa RUBENTUS anche nella Nazionale femminile! ADREMEVUJ @AIA_it @FIGC @SerieA RUBENTUS LADRONE - sportface2016 : #Nazionale femminile, #Gama in vista dell'#Islanda: 'Errare è umano, l'importante è non perseverare' -