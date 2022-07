Napoli, Sky: “Attenzione alla pista Simeone” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Napoli DI MARZIO- Quinto giorno di ritiro per il Napoli, i partenopei hanno iniziato con una rifinitura mattutina e poi allenamento sugli scambi e piazzati. Nel frattempo, Giuntoli lavora per sostituire il partente Kalidou Koulibaly. Il Napoli lavora attivamente sul mercato, lunedì in serata si è chiuso per Leo Ostigaard dal Brighton. Con l’addio probabile nei prossimi giorni di Kalidou Koulibaly, Giuntoli deve trovare necessariamente il sostituto del senegalese. I nomi sondati sono Kim Min Jae dal Fenerbahce, i partenopei hanno chiesto al club turco un pagamento in più rate per il Coreano. Più defilati invece Milenkovic( che vuole Juve o Inter) e Gabriel dall’Arsenal. Un colpo low-cost potrebbe essere Acerbi, in uscita dalla Lazio per una cifra vicino ai 5 milioni. Per l’attacco, il Napoli ha fatto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)DI MARZIO- Quinto giorno di ritiro per il, i partenopei hanno iniziato con una rifinitura mattutina e poi allenamento sugli scambi e piazzati. Nel frattempo, Giuntoli lavora per sostituire il partente Kalidou Koulibaly. Illavora attivamente sul mercato, lunedì in serata si è chiuso per Leo Ostigaard dal Brighton. Con l’addio probabile nei prossimi giorni di Kalidou Koulibaly, Giuntoli deve trovare necessariamente il sostituto del senegalese. I nomi sondati sono Kim Min Jae dal Fenerbahce, i partenopei hanno chiesto al club turco un pagamento in più rate per il Coreano. Più defilati invece Milenkovic( che vuole Juve o Inter) e Gabriel dall’Arsenal. Un colpo low-cost potrebbe essere Acerbi, in uscita dLazio per una cifra vicino ai 5 milioni. Per l’attacco, ilha fatto ...

