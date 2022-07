Napoli, parole dure dell’agente di Politano: lo ha detto su Spalletti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marco Giuffredi non è uno che manda a dire le cose e, anche questa volta, l’ha dimostrato con i fatti. Il procuratore di Matteo Politano ha puntato il dito contro il Napoli ed in particolare contro Spalletti per la gestione del suo assistito. L’agente ha parlato ai microfoni di Tv Luna. Agente Politano Spalletti Ecco riportate le dichiarazioni di Giuffredi: “Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hanno detto che ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo. Sappiamo bene che in una squadra come il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marco Giuffredi non è uno che manda a dire le cose e, anche questa volta, l’ha dimostrato con i fatti. Il procuratore di Matteoha puntato il dito contro iled in particolare controper la gestione del suo assistito. L’agente ha parlato ai microfoni di Tv Luna. AgenteEcco riportate le dichiarazioni di Giuffredi: “Non è vero checerca più spazio, èche vuole accompagnarci alla porta. Hannoche ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo. Sappiamo bene che in una squadra come il ...

