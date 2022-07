Napoli, nuovo capitano: con l’addio di Koulibaly in tre si contendono la fascia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con l’addio di Koulibaly, il Napoli perde anche l’uomo che avrebbe dovuto sostituire Insigne come capitano. In tre in corsa per la fascia Con l’addio di Lorenzo Insigne direzione Toronto, la fascia di capitano era destinata al braccia di Kalidou Koulibaly. Ma anche il senegalese è ormai in procinto di andar via e allora il Napoli dovrà scegliere il suo nuovo capitano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in tre sarebbero in corsa per la fascia: Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui. Una prima indicazione importante potrebbe esserci nell’amichevole di domani contro l’Anaune. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Condi, ilperde anche l’uomo che avrebbe dovuto sostituire Insigne come. In tre in corsa per laCondi Lorenzo Insigne direzione Toronto, ladiera destinata al braccia di Kalidou. Ma anche il senegalese è ormai in procinto di andar via e allora ildovrà scegliere il suo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in tre sarebbero in corsa per la: Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui. Una prima indicazione importante potrebbe esserci nell’amichevole di domani contro l’Anaune. L'articolo proviene da Calcio News 24.

