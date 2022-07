Napoli, Koulibaly vola a Londra per firmare con il Chelsea (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly e il Napoli hanno accettato la proposta del Chelsea e il giocatore è già in volo verso Londra dove domani sosterrà le visite mediche. le cifre — Il difensore senegalese percepirà 10 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidoue ilhanno accettato la proposta dele il giocatore è già in volo versodove domani sosterrà le visite mediche. le cifre — Il difensore senegalese percepirà 10 ...

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - napolista : Basta con la retorica insopportabile del ringraziamento ai calciatori che vanno via Sono professionisti, hanno un… - Ek_Ooh : critiche a koulibaly da inglesi zozzi no way, 3 errori in 9 anni di Napoli e parlano ?? -