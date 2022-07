Napoli, Koulibaly è partito per Londra: domani le visite mediche col Chelsea (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stata definita la trattativa tra Napoli e Chelsea per il passaggio di Kalidou Koulibaly ai Blues. Il difensore lascia l’Italia, al termine di un’avventura veramente entusiasmante con la maglia azzurra. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di 38 milioni di euro più due milioni di bonus. Il calciatore, invece, firmerà un contratto di 5 anni a 10 milioni di euro a stagione. La trattativa tra Napoli e Koulibaly per il rinnovo non è andata a buon fine. Il club azzurro ha messo sul piatto una cifra importante: 6 milioni di euro per 5 anni, l’offerta del Chelsea è stata superiore. Il calciatore ha deciso di sposare il progetto del club inglese e sarà un punto di riferimento della prossima stagione in Premier League. Il Napoli si è già messo alla ricerca di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stata definita la trattativa traper il passaggio di Kalidouai Blues. Il difensore lascia l’Italia, al termine di un’avventura veramente entusiasmante con la maglia azzurra. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di 38 milioni di euro più due milioni di bonus. Il calciatore, invece, firmerà un contratto di 5 anni a 10 milioni di euro a stagione. La trattativa traper il rinnovo non è andata a buon fine. Il club azzurro ha messo sul piatto una cifra importante: 6 milioni di euro per 5 anni, l’offerta delè stata superiore. Il calciatore ha deciso di sposare il progetto del club inglese e sarà un punto di riferimento della prossima stagione in Premier League. Ilsi è già messo alla ricerca di un ...

