Napoli, Koulibaly al Chelsea: l’impatto sul bilancio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Koulibaly plusvalenza Napoli – Kalidou Koulibaly è ormai a un passo da lasciare il Napoli e diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore senegalese e il club partenopeo hanno accettato la proposta del club londinese e Koulibaly è già in volo verso Londra dove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Secondo indiscrezioni, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022)plusvalenza– Kalidouè ormai a un passo da lasciare ile diventare un nuovo giocatore del. Il difensore senegalese e il club partenopeo hanno accettato la proposta del club londinese eè già in volo verso Londra dove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Secondo indiscrezioni, Calcio e Finanza.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - owusuethan : RT @CriminalCosta: Got a chant for Koulibaly: Koulibaly is magic He wears a magic hat He could’ve stayed at napoli But he said grazie per… - Napoli_Report : RT @antonio_gaito: 'Non dipende da noi', così il ds #Giuntoli, uscendo dal campo, alla richiesta di spiegazioni di un tifoso in tribuna su… -