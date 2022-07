Napoli, caos per la cessione di Koulibaly: Giuntoli risponde ai tifosi (Di mercoledì 13 luglio 2022) I tifosi del Napoli non ci stanno. Si respira malumore a Milano dopo la notizia dell’ormai certa cessione di Kalidou Koulibaly. Il Napoli è in ritiro in quel di Dimaro, ma è il clima è estremamente teso. Nelle ultime ore è la cessione di Kalidou Koulibaly che tiene i tifosi in apprensione, e che sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Idelnon ci stanno. Si respira malumore a Milano dopo la notizia dell’ormai certadi Kalidou. Ilè in ritiro in quel di Dimaro, ma è il clima è estremamente teso. Nelle ultime ore è ladi Kalidouche tiene iin apprensione, e che sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

tribuna_treviso : Il volo WizzAir per Napoli previsto alle 12.30 è rinviato alle 17.30. Ci dovranno salire le veneziane Fiorenza, Reb… - massimoromano2 : @pasquale_caos @PauDybala_JR Allora è di tutti tranne che del Napoli - nto_d_ : @pasquale_caos @PauDybala_JR non datemi speranze odio napoli - pasquale_caos : KKN dà per vicinissimo Dybala al Napoli Benvenuto a Roma @PauDybala_JR - Vincenz32509123 : @Giosue38964236 @pasquale_caos @Napoli_Report Pro Vercelli è lega pro? Va bene per iniziare nel professionismo. -