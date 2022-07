Napoli, caccia al sostituto di Koulibaly: Kim o Acerbi per la difesa azzurra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli ha definito l’operazione Koulibaly col Chelsea. Ora i partenopei puntano a trovare il sostituto del senegalese Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha definito in questi minuti la cessione a titolo definitivo di Koulibaly al Chelsea. I partenopei dovranno ora acquistare un sostituto per non far rimpiangere il senegalese e i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Kim e soprattutto di Francesco Acerbi, centrale in uscita dalla Lazio dopo la rottura con l’ambiente capitolino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha definito l’operazionecol Chelsea. Ora i partenopei puntano a trovare ildel senegalese Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilha definito in questi minuti la cessione a titolo definitivo dial Chelsea. I partenopei dovranno ora acquistare unper non far rimpiangere il senegalese e i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Kim e soprattutto di Francesco, centrale in uscita dalla Lazio dopo la rottura con l’ambiente capitolino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

