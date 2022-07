Napoli | 12enne sfregiata dal fidanzato 16enne | le dichiarazioni del giovane

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) che avrebbe agito in preda ad un raptus I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rintracciato ilche ha sfregiato ala fidanzata di 12 anni al volto, mentre stava andando a costituirsi. L’avvocato delha smentito quanto affermato dai medici del pronto soccorso, ovvero, che la ferita inferta allaera stata inferta per uccidere. «Le modalità dell’accaduto – ha detto l’avvocato Domenico Dello Iacono – escludono che il mio cliente volesse provocare la morte della ragazzina. Le indagini poi spiegheranno se è sussistente la premeditazione o se è ha agito in preda a un raptus». Leggi anche:, BAMBINA ACCOLTELLATA AL VOLTO. I MEDICI: “POTEVANO UCCIDERLA” Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 giugno i due ragazzi, che si erano ...