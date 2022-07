Napoli | 12enne sfregiata al volto per motivi di gelosia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) ? stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata, la scorsa notte a. La ragazzina ha riferito ai medici l’identità del suo feritore: Il giovane, individuato dai militari della compagnia e del nucleo operativo Centro, è trattenuto in caserma per accertamenti che sono ancora in corso. Ai carabinieri che lo hanno individuato ha detto che stava andando a costituirsi. Sarà almeno in parte permanente, secondo i medici, la cicatrice della profonda ferita inferta al viso dellache ora si trova a casa. La prima prognosi è di un mese “per un danno permanente al viso”. In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno. Anita Falcetta, presidente di Women Of Change Italia dichiara: ...

Cabbot_ : RT @Corriere: Napoli, ragazzina di 12 anni sfregiata al viso dall’ex 16enne: «Il danno sarà permanente» - MichelleFiati_ : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne,… - Laura37862849 : RT @chil_q: NAPOLI, 12ENNE FERITA AL VOLTO CON ARMA DA TAGLIO: FERMATO 16ENNE Sempre più ragazzi non hanno il controllo o si rendono conto… - Luxgraph : Napoli, 12enne accoltellata al volto dall’ex di 16 anni: «Danno permanente» #corriere #news #2022 #italy #world… - Napolitanteam : 12enne sfregiata a Napoli, il danno sarà permanente. Fermato l'ex fidanzato 16enne - -

... a maggio sul ghiacciaio si era formato un lago - La foto acquisita dalla Procura di Trento TAGLIO AL VOLTOsfregiata: sotto shock il quartiere Montesanto Tragico incidente in via del ...È quanto dichiarato dal 17enne che si trova in stato di fermo da ieri per aver ferito la sua fidanzatina. Il ragazzo, che si era reso irreperibile, è stato fermato dai carabinieri di...Napoli. E' arrivata in lacrime, in piena notte, in ospedale. Accompagnata dalla madre, ha chiesto di essere medicata per una ferita, lunga e profonda, al ...Un distorto senso dell’onore, prima di tutto e ad ogni costo. Quando c’era da risolvere una questione di passione e rivalità, c’è sempre chi impugna un coltello.