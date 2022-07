Musk contro Trump su Twitter | ritirati e naviga verso il tramonto

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lunedi in tarda serata, il CEO di Tesla, Elonha scritto suche l'ex presidentedovrebbe "appendere il cappello al chiodo ereil". Il tweet risponde all'attacco diche aveva definito"un altro artista di caz****". "Non odio quell'uomo, ma è ora cheappenda il cappello al chiodo e salpiil", ha twittatochiamando in causa i democratici e chiedendogli di "fare in modo che l'unico modo per sopravvivere dinon sia riconquistare la presidenza".In un altro tweet, il CEO aveva sottolineato che "avrebbe 82 anni alla fine del mandato", e che "è troppo vecchio per essere ...