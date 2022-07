Mosca valuta di imporre i pagamenti in rubli per le sue esportazioni di grano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mosca sta valutando la possibilità di imporre il rublo come valuta per i pagamenti delle sue esportazioni di grano. Uno schema che ricalcherebbe quello già adottato per il gas. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik il capo del dipartimento per la Cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, Dmitry Birichevsky. “Negli ultimi anni, abbiamo costantemente seguito una politica per ridurre la quota delle valute di Paesi ostili, principalmente del dollaro Usa e dell’euro, nel commercio estero della Russia – ha ricordato Birichevsky. – Il governo russo ha adottato le misure necessarie affinché il business russo possa effettuare pagamenti che coinvolgono partner stranieri in rubli, nelle loro valute nazionali o in valute idonee di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022)stando la possibilità diil rublo comeper idelle suedi. Uno schema che ricalcherebbe quello già adottato per il gas. Lo ha sottolineato all’agenzia Sputnik il capo del dipartimento per la Cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, Dmitry Birichevsky. “Negli ultimi anni, abbiamo costantemente seguito una politica per ridurre la quota delle valute di Paesi ostili, principalmente del dollaro Usa e dell’euro, nel commercio estero della Russia – ha ricordato Birichevsky. – Il governo russo ha adottato le misure necessarie affinché il business russo possa effettuareche coinvolgono partner stranieri in, nelle loro valute nazionali o in valute idonee di ...

