Monza: tentato stupro al parco della Villa Reale, arrestato 43enne

Milano, 13 lug.(Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato perché ritenuto l'autore della tentata violenza sessuale a una ragazza avvenuta lo scorso 27 giugno al parco della Villa Reale di Monza. Si tratta di un 43enne originario dello Sri Lanka, residente in Brianza, con precedenti di polizia specifici. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito ieri sera il provvedimento della misura cautelare emessa dal gip di Monza, su richiesta della locale procura. Le indagini erano scattate dopo che l'uomo aveva tentato di aggredire una giovane che faceva jogging al parco, afferrandola al collo, scaraventandola a terra e strappandole di dosso gli slip.

