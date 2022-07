Missili ucraini distruggono deposito di armi russe a Kherson | video

Pubblicità

Ve10Ve_Ghost : RT @Gianl1974: Due aerei d'attacco ucraini hanno attaccato un deposito di munizioni e una concentrazione nemica vicino a Novopetrivka,nella… - CGlonfoni : RT @Gianl1974: Due aerei d'attacco ucraini hanno attaccato un deposito di munizioni e una concentrazione nemica vicino a Novopetrivka,nella… - GloriaR69856969 : RT @Gianl1974: Due aerei d'attacco ucraini hanno attaccato un deposito di munizioni e una concentrazione nemica vicino a Novopetrivka,nella… - Lorenzo_1976 : RT @Gianl1974: Due aerei d'attacco ucraini hanno attaccato un deposito di munizioni e una concentrazione nemica vicino a Novopetrivka,nella… - Giobegood : Missili americani lanciati da Nazi ucraini su abitazioni civili assassinandoli . -

Hanno lanciatoe attacchi aerei su Toretsk e Raisky e Berestovo', afferma il report. ...e ucraine per sviluppare amministrazioni postbelliche e un decreto per rendere più facile per gli...... mentre irussi sono caduti in gran numero su Mykolaiv, più a ovest. "Delegazioni militari ...colloqui sulla consegna sicura ai mercati internazionali di grano in attesa nei porti", ha ...L'esercito ucraino fa sapere di avere respinto un assalto russo contro gli insediamenti di Dovhenke e Dolyna, in direzione di Sloviansk, nella regione di Donetsk.L'escalation della crisi ucraina potrebbe portare ad uno scontro aperto e diretto tra potenze nucleari: lo ha affermato il Ministero degli esteri russo.