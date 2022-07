Milano | uomo precipita dal settimo piano del Palazzo di Giustizia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) DRAMMA IN CENTRO 13 luglio 2022 13:59 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

RaiNews : 'Si tratta di una persona estranea all'ambiente giudiziario e, al momento, l'ipotesi prevalente è quella del suicid… - rtl1025 : ?? Un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è morto precipitando dai piani alti del Palazzo di Giustiz… - matteosalvinimi : Il fallimento dell'integrazione! Milano, notte tra sabato e domenica: un uomo originario della Nuova Guinea, un egi… - grillotalpa : RT @localteamtv: Milano, uomo precipita da un piano del Tribunale e muore, ignoto nell'immediato il motivo della caduta #tribunaledimilano… - discoradioIT : Aveva 49 anni l'uomo morto dopo essere precipitato dal settimo piano del palazzo di giustizia di Milano. L'ipotesi… -

Indagini in corso dopo l'allarme lanciato dai dipendenti del tribunale. La vittima aveva in tasca un biglietto nel quale annunciava il suicidio. Milano, 13 lug. (LaPresse) - Era un avvocato di 49 anni l'uomo che è morto cadendo dal settimo piano del tribunale di Milano. È quanto apprende LaPresse.