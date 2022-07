Milano-Cortina: Zaia-Fontana-Sala, 'disponibilità governo ad entrare in governance come per Expò' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il governo potrebbe entrare nella governance delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Anzi, sarebbe pronto a farlo stando all'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. "Abbiamo chiesto al governo di entrare nella fondazione, Draghi ha aperto a questa ipotesi", assicura il governatore lombardo Attilio Fontana lasciando la sede del governo. "Tutti capiscono che è un'opportunità - gli fa eco il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - come per il modello Expo e confido facciano riferimento a quello, dove c'erano rappresentanti anche del Mef nel Cda, e questo è davvero importante per noi". Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, dal ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ilpotrebbenelladelle Olimpiadi 2026. Anzi, sarebbe pronto a farlo stando all'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. "Abbiamo chiesto aldinella fondazione, Draghi ha aperto a questa ipotesi", assicura il governatore lombardo Attiliolasciando la sede del. "Tutti capiscono che è un'opportunità - gli fa eco il sindaco di, Giuseppeper il modello Expo e confido facciano riferimento a quello, dove c'erano rappresentanti anche del Mef nel Cda, e questo è davvero importante per noi". Per il presidente del Veneto, Luca, dal ...

