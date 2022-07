Pubblicità

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Un #avvocato di 49 anni si è lanciato dal settimo piano del #Tribunale di #Milano. Il professionista avrebbe lasciato un… - globalistIT : - SecolodItalia1 : Milano, avvocato si lancia dal 7° piano del palazzo di Giustizia. In un biglietto il perché del tragico gesto… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, avvocato suicida in Tribunale: si è gettato dal settimo piano. «Aveva problemi economici» - infoitinterno : Milano: uomo giù da 7° piano tribunale, era avvocato 49enne - LaPresse -

Un uomo è morto precipitando da una finestra del Palazzo di Giustizia di, dal lato di via Manara. Sul posto si sono messi subito al lavoro il 118 e i carabinieri: ...vittima sarebbe une ...Un uomo di 49 anni,, è morto oggi adopo essere precipitato da una finestra del Palazzo di Giustizia, dal lato di via Manara. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe precipitato dal bagno del settimo ...Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 112, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un avvocato di 49 anni è morto precipitando nel vuoto dal sesto… Leggi ...Il corpo dell'uomo è stato trovato da alcuni dipendenti nel cortile interno del tribunale di MIlano, dal lato di via Manara. Si pensa al suicidio ma non sono escluse altre ipotesi ...