Milan, sull’obiettivo Tanganga anche il Newcastle (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una nuova sfida di mercato per il Milan con il Newcastle. anche i magpies sono interessati al giovane difensore inglese in uscita dal Totten... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una nuova sfida di mercato per ilcon ili magpies sono interessati al giovane difensore inglese in uscita dal Totten...

Pubblicità

sportli26181512 : Milan, sull’obiettivo Tanganga anche il Newcastle: Una nuova sfida di mercato per il Milan con il Newcastle. Anche… - sportli26181512 : CorSport su De Ketelaere: 'Il Milan va al rilancio. De Ketelaere non gioca': Il Corriere dello Sport oggi in edicol… - infoitsport : Brugge, il tecnico Hoefkens sull'obiettivo del Milan De Ketelaere: 'Gli ho chiesto di restare' - wHEbBo66yuwkhvb : RT @86_longo: @Rubenjova @cmdotcom Ha cambiato diverse volte opinione, Mendes, sull’ingaggio. Ma il Milan ha sempre mantenuto la linea sull… - LucaDColella : RT @86_longo: @Rubenjova @cmdotcom Ha cambiato diverse volte opinione, Mendes, sull’ingaggio. Ma il Milan ha sempre mantenuto la linea sull… -