Milan | La Gazzetta dello Sport | la trattativa per il rinnovo di Leao è un rebus

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Rafaelnon si muoverà dal, questa la volontà sia del club che del giocatore. Ma ad oggi ancora non c’è traccia del. Lo scenario sembra prevedibile: firma fino al 2027 con aumento dell’ingaggio, da circa 2 milioni a stagione più bonus a una cifra vicina ai 6 milioni, e clausola modificata, dai 150 milioni attuali a una cifra intorno agli 80/100 milioni. Secondo quanto riportato da La, il portoghese deve però pagare 16.5 milioni alloing Lisbona per la rescissione unilaterale del 2018, quando si trasferì al Lilla invocando la giusta causa dopo l’irruzione di un gruppo di ultrà nel centroivoing. La somma, che con gli interessi si avvicina ai 20 milioni, sarà ...

A Ladello Sport, Ezequiel Schelotto ha parlato così del futuro del connazionale Paulo Dybala: "... Se vuole proseguire sulla linea iniziata con la Juve può essere molto utile a Inter e". Castillejo: "Milan, sei stato la mia casa". Romagnoli: "Spero di esservi entrato nel cuore" L'Everton si è unito nella corsa per il difensore del Tottenham, Japhet Tanganga sfidando il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e tra i ... In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "De Ketelaere a oltranza. Ibra il prossimo annuncio". Sono molto frequenti i contatti tra ...