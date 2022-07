Milan, Kjaer ancora out: salta l’amichevole con il Colonia. Il motivo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Milan ha scelto di non portare con se Kjaer. Il difensore danese salterà il match in programma sabato contro il Colonia Simon Kjaer non giocherà l’amichevole di sabato in casa del Colonia e valida per la Telekom Cup. Come riportato da Milan Tv, il difensore danese proseguirà il suo programma di allenamento per poter essere pronto al 100% nel corso delle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha scelto di non portare con se. Il difensore danese salterà il match in programma sabato contro ilSimonnon giocheràdi sabato in casa dele valida per la Telekom Cup. Come riportato daTv, il difensore danese proseguirà il suo programma di allenamento per poter essere pronto al 100% nel corso delle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

