Mia madre si è innamorata di nuovo. Ma lui è quello sbagliato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ciao, scrivo perché sono preoccupata per mia madre. I miei genitori si sono separati 5 anni fa. Mio padre aveva un’altra, la sua segretaria, come i peggiori film trash. Mia madre è stata ovviamente malissimo, io e le mie sorelle l’abbiamo raccolta col cucchiaino e abbiamo cercato di ricostruire faticosamente un rapporto civile, se così si può dire, con nostro padre. Ora nostra madre ha perso la testa per un uomo più giovane. Lui è straniero, e non c’è nulla di male, se non fosse che è nullafacente e lei lo mantiene. Ora che lei è ufficialmente divorziata parlano di matrimonio. Ovviamente in comunione dei beni. Ah, mia madre è proprietaria di due case. Come posso aiutarla? Prendersi cura delle persone che amiamo è un atto straordinario e con la tua preoccupazione mi fai capire che è proprio quello che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ciao, scrivo perché sono preoccupata per mia. I miei genitori si sono separati 5 anni fa. Mio padre aveva un’altra, la sua segretaria, come i peggiori film trash. Miaè stata ovviamente malissimo, io e le mie sorelle l’abbiamo raccolta col cucchiaino e abbiamo cercato di ricostruire faticosamente un rapporto civile, se così si può dire, con nostro padre. Ora nostraha perso la testa per un uomo più giovane. Lui è straniero, e non c’è nulla di male, se non fosse che è nullafacente e lei lo mantiene. Ora che lei è ufficialmente divorziata parlano di matrimonio. Ovviamente in comunione dei beni. Ah, miaè proprietaria di due case. Come posso aiutarla? Prendersi cura delle persone che amiamo è un atto straordinario e con la tua preoccupazione mi fai capire che è proprioche ...

Pubblicità

fanpage : “Io sono stata cresciuta da due donne, mia madre e mia nonna: le sembro venuta su male?”. Ricordare Raffaella Carrà… - Corriere : Bocelli: l’aborto?La Corte Suprema ha fatto il suo. Io sono per la vita: a mia madre fu consigliato di farlo... - ilriformista : Mamma non era mai stata ricoverata. ma il 9 maggio scorso si rompe il femore e viene operata al Cto. Il 12 giugno m… - Jes912 : RT @francyfra197979: Ho lasciato il cane a mia madre una settimana, e ora non mangia più le sue crocchette senza una spolverata di parmigia… - just_daa : RT @AnnaAP304: Mia madre ha saputo che mi scotto il palmo della mano col pomello del cambio che diventa incandescente. -