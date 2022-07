MG - British dOriente | tutti i modelli in vendita in Italia FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Bisogna andare indietro di quasi 100 anni per risalire alle origini del marchio MG: fondata da Williams Morris nel 1924, questa famosa Casa automobilistica ha avuto una storia tanto lunga quanto travagliata. Dopo il periodo di fasto delle spider(la MG B ne è un'icona) ha visto numerosi cambi di proprietà, un periodo di produzione degli allestimenti sportivi delle Rover (negli Anni 90 e primi Duemila) e, infine, nel 2005 l'entrata in amministrazione controllata. Ed è proprio in quel periodo che il marchio e lo storico stabilimento di Longbridge sono stati acquistati dal costruttore cinese Nanjing Automobile Corporation. Ambizioni europee. La seconda vita della MG parte nel 2007 con l'avvio della produzione in Asia di alcuni vecchidella Casa inglese per il mercato interno. Ma le ambizioni della proprietà cinese non si sono fermate qui e ...