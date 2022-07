Meteo, la grande paura: ecco cosa accadrà in Italia mercoledì 20 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'anticiclone africano non dà tregua all'Italia: da qui a una settimana le temperature saranno sempre più alte, a causa delle masse d'aria bollente in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Sono soprattutto due i giorni cerchiati in rosso dagli esperti: venerdì 15 luglio e mercoledì 20. In tali date si attende infatti l'ondata di caldo peggiore, con temperature medie che si avvicineranno pericolosamente ai 40 gradi. “La particolare configurazione Meteo che si andrà a creare - ha dichiarato il Meteorologo Stefano Rossi - è come una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore, un po' come già accaduto negli ultimi mesi: e stavolta la fiammata rischia di essere ancora più intensa”. Insomma, i prossimi giorni saranno ideali per chi è in vacanza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'anticiclone africano non dà tregua all': da qui a una settimana le temperature saranno sempre più alte, a causa delle masse d'aria bollente in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Sono soprattutto due i giorni cerchiati in rosso dagli esperti: venerdì 1520. In tali date si attende infatti l'ondata di caldo peggiore, con temperature medie che si avvicineranno pericolosamente ai 40 gradi. “La particolare configurazioneche si andrà a creare - ha dichiarato ilrologo Stefano Rossi - è come una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore, un po' come già accaduto negli ultimi mesi: e stavolta la fiammata rischia di essere ancora più intensa”. Insomma, i prossimi giorni saranno ideali per chi è in vacanza, ...

