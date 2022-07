Mercato Roma, incognita per Zaniolo e interesse su Pasalic - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gol in amichevole per l'attaccante giallorosso, che continua però ad essere sul Mercato Roma, 13 luglio 2022 " Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un grosso rebus. Buona parte delle voci su un suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gol in amichevole per l'attaccante giallorosso, che continua però ad essere sul, 13 luglio 2022 " Il futuro di Nicolòresta un grosso rebus. Buona parte delle voci su un suo ...

Pubblicità

sportmediaset : Dall'Argentina: la Roma rilancia per Dybala, offerti 6 milioni a stagione #Dybala #Roma #Inter - marcoconterio : ?? ???? Novità sul mercato della #Roma. Contatti in corso per regalare a Jose Mourinho l'ivoriano Wilfried Zaha del… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INCONTRO CON L'AGENTE DI ZANIOLO L'esterno va in scadenza con al Roma nel 2024… - psbrdx : RT @exsebio: Vinciamo una coppa europea dopo 61 anni, record di abbonamenti degli ultimi anni, non andiamo in Champions da 4 stagioni, José… - exsebio : Vinciamo una coppa europea dopo 61 anni, record di abbonamenti degli ultimi anni, non andiamo in Champions da 4 sta… -