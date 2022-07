Mercato Napoli, l'addio di Koulibaly sblocca Mertens e Dybala? - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly Napoli, 13 luglio 2022 - Stavolta è davvero finita: Kalidou Koulibaly è ormai a un passo dal Chelsea per un trasferimento che potrebbe finalmente sbloccare le grandi manovre in casa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou, 13 luglio 2022 - Stavolta è davvero finita: Kalidouè ormai a un passo dal Chelsea per un trasferimento che potrebbe finalmentere le grandi manovre in casa ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ? Giornata caldissima per il mercato della #Juventus. Confermato il contatto con l'entourage di Kalidou Kouliba… - ArenaSportiva1 : ?? #Dybala si allena da solo a Torino:nei prossimi giorni summit di mercato con l'agente. In Italia ci sono sempre… - angianna78 : @eaulamadonna1 @iovoglioharold @Napoli_Report @NicoSchira Hai ragione il mercato è finito, vado a vedere Verona-Napoli, scusami - infoitsport : Koulibaly verso il Chelsea, per il Napoli c'è Kim: ancora difensori protagonisti del mercato - antlucig : NAPOLI: MERCATO ON, PASSIONE OFF - Gli adii migliorano le disponibilità economiche, ma spengono i tifosi:… -