"Meglio andare al voto, niente montagne russe". Salvini sgancia il siluro: cosa accadrà (Di mercoledì 13 luglio 2022) Matteo Salvini non usa giri di parole: Meglio il voto che 9 mesi di montagne russe. Il leader della Lega commentando le parole del premier Draghi in conferenza stampa, ha voluto ribadire la sua posizione sul futuro del governo: "Se il governo fa le cose fa avanti, se va avanti con ricattini e litigi no. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il M5S. Se i 5S non vota un decreto della maggioranza, fine, parola agli italiani. Si va a votare. Se vanno avanti così mi pare che la strada sia segnata, lasciamo perdere altre robe strane". Ma non finisce qui. Il leader della Lega infatti ha anche affacciato l'ipotesi di un voto anticipato. Il segretario del Carroccio infatti non intende proseguire l'esperienza di governo con un esecutivo minacciato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Matteonon usa giri di parole:ilche 9 mesi di. Il leader della Lega commentando le parole del premier Draghi in conferenza stampa, ha voluto ribadire la sua posizione sul futuro del governo: "Se il governo fa le cose fa avanti, se va avanti con ricattini e litigi no. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il M5S. Se i 5S non vota un decreto della maggioranza, fine, parola agli italiani. Si va a votare. Se vanno avanti così mi pare che la strada sia segnata, lasciamo perdere altre robe strane". Ma non finisce qui. Il leader della Lega infatti ha anche affacciato l'ipotesi di unanticipato. Il segretario del Carroccio infatti non intende proseguire l'esperienza di governo con un esecutivo minacciato ...

Pubblicità

DSantanche : Dicevano di essere tanto bravi, di essere i migliori. Di essere quelli che avrebbero risollevato la Nazione dopo i… - ladyonorato : Per ora vediamo i servizi su “le famiglie che non possono andare in vacanza”, ma presto le difficoltà a tener testa… - Sinoforseboh2 : @ilgiannelli Ne so qualcosa ma a questo punto è meglio che le cose crollino, in modo da avere la possibilità di and… - reverendo_casey : @spideylazio @OfficialSSLazio Diciamo che meglio non gli poteva andare... - Libero_official : #MatteoSalvini manda un messaggio chiaro a Conte e Draghi: 2Meglio il voto che 9 mesi di montagne russe...'… -