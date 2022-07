Meghan Markle accusata di bullismo: ora la Famiglia Reale insabbia tutto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buckingham Palace potrebbe aver accusato ingiustamente di bullismo la duchessa di Sussex. Scopriamo insieme i dettagli. Lo scorso anno Meghan Markle è stata accusata di aver maltrattato il suo staff, ma poco tempo fa sono emersi alcuni dettagli, che incolperebbero il Palazzo Reale di aver diffuso appositamente queste voci per distrarre dall’intervista che Meghan ha L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buckingham Palace potrebbe aver accusato ingiustamente dila duchessa di Sussex. Scopriamo insieme i dettagli. Lo scorso annoè statadi aver maltrattato il suo staff, ma poco tempo fa sono emersi alcuni dettagli, che incolperebbero il Palazzodi aver diffuso appositamente queste voci per distrarre dall’intervista cheha L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

kopp_co : #martedì Il principe Harry, il bis #PlatinumJubilee di Meghan Markle alle #UN di #NYC la prossima settimana come un… - EsseGi567 : Ma perché per difendere una donna dovete necessariamente screditarne un'altra?! Non siete meglio di chi criticate.… - GiornalismoI : Meghan Markle e il principe Harry: Out with Archie, foto rare del loro tenerissimo figlio Il giorno dell’Indipende… - vogue_italia : Megan Markle vs Kate Middleton: chi sta meglio? Tutti look tra cui scegliere ?? ---> - BlackDuchesse : @callmefree1 @fred57912 @LaPalmer_ Beh fino a 40 anni si può, poi diventa difficile. Guarda Meghan Markle incinta d… -