Mediolanum | Doris “Investire in azioni per contrastare l' inflazione”

ROMA (ITALPRESS) – Guardare con fiducia al futuro malgrado i tanti fattori di crisi sui mercati, e Investire sull'economia reale per cogliere le opportunità che si aprono anche nei momenti di crisi. E' il messaggio lanciato da Banca Mediolanum, che a Roma, presso il Centro congressi "La Nuvola" dell'Eur, ha riunito circa 300 partner per l'incontro dedicato al tema "Mercati finanziari, quale futuro per i nostri risparmi?". Assieme ai padroni di casa, l'amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris, il direttore commerciale e il direttore Asset management Stefano Volpato e Vittorio Gaudio, ne hanno discusso tra gli altri Paolo Scaroni, Deputy chairman di Rotschild & Co, la docente di Economia alla Luiss Veronica De Romanis, il giornalista Nicola Porro, l'imprenditore Oscar Farinetti e Alexia Giugni, ...

